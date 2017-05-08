Цветущие яблони в Коломенском стали трендом выходных в столице
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 13.05 23:19
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На прошедшие выходные в столице, благодаря теплой летне погоде, пришелся пик цветения яблоневого сада в Коломенском. Тысячи москвичей устремились в парк, чтобы насладиться приятным ароматом цветения и сделать красивые фотографиина фоне многочисленных яблонь.
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