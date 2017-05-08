Цветущие яблони в Коломенском стали трендом выходных в столице

Автор: denis947 Дата публикации: 13.05 23:19

18

18 0

На прошедшие выходные в столице, благодаря теплой летне погоде, пришелся пик цветения яблоневого сада в Коломенском. Тысячи москвичей устремились в парк, чтобы насладиться приятным ароматом цветения и сделать красивые фотографиина фоне многочисленных яблонь.