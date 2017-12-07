На Кадашевской набережной меняется схема движения транспорта

Автор: tim777 Дата публикации: 13.05 23:40

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В центре Москвы в районе Якиманка готовится к смене схема движения транспорта на Кадашевской набережной. Уже сегодня на участке Кадашевской набережной от пересечения со Старомонетным переулком до пересечения с 1-ым Кадашевским переулком проезжая часть сужена на одну полосу, которая разделена двойной сплошной линией разметки. На столбах установлены дорожные знаки а также светофор на пересечении с 1-ым Кадашевским переулком, которые пока не введены в эксплуатацию по регулировке движения. Известно, что поменяется схема движения и в ближайших Кадашевских переулках после завершения работ по благоустройству в рамках реализации программы "Моя улица". Так, односторонними станут 2-й и 3-й Кадашевские переулки. Согласно новой разметке, нанесенной на участке Кадашевской набережной, после завершения работ также будет организовано двустороннее движение по Кадашевской набережной.