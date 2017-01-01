s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В «Аптекарском огороде» вновь открылся тактильный сад для незрячих людей

В «Аптекарском огороде» вновь открылся тактильный сад для незрячих людей

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:41
  • 23
  • 0

Специальный маршрут в «Аптекарском огороде» построен так, чтобы люди с инвалидностью могли не только прочитать название растения, но еще и потрогать, а также ощутить его аромат. Инфраструктура сада разработана с учетом потребностей слепых и слабовидящих людей, поэтому люди на инвалидных колясках получат доступ к приподнятым грядкам некоторых растений: базилика, шалфея, розмарина, лаванды, сельдерея, мяты и другим.

  • 23
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

46 0
13.05 23:40 | tim777
На Кадашевской набережной меняется схема движения транспорта
38 0
13.05 23:06 | LaimeLaim
Подготовка к рыбному фестивалю на площади Революции в Москве
60 0
11.05 23:31 | Uwis
В "Аптекарском огороде" идет подготовка к открытию I Международного фестиваля современного искусства, экологии и науки ARS HORTUS