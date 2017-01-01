В «Аптекарском огороде» вновь открылся тактильный сад для незрячих людей

Автор: Uwis Дата публикации: 01:41

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Специальный маршрут в «Аптекарском огороде» построен так, чтобы люди с инвалидностью могли не только прочитать название растения, но еще и потрогать, а также ощутить его аромат. Инфраструктура сада разработана с учетом потребностей слепых и слабовидящих людей, поэтому люди на инвалидных колясках получат доступ к приподнятым грядкам некоторых растений: базилика, шалфея, розмарина, лаванды, сельдерея, мяты и другим.