s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Поезд мчится сквозь горящий лес в Амурской области

Поезд мчится сквозь горящий лес в Амурской области

Автор:
Krivonosovkv
Дата публикации:
09:20
  • 60
  • 1

Завораживающие кадры из Амурской области, где бушуют лесные пожары. На кадрах видно, как поезд двигается через лесной массив, охваченный огнем. В один момент поезд буквально проносится через стену огня. Как стало известно позже, локомотивная бригада и техника не пострадали.

В репортаже присутсвует ненормативная лексика!
  • 60
  • 1

Комментарии (1)

  • mreportertv
    09:11
    Уважаемый мобильный репортёр, уточните, пожалуйста, кто автор этого видео? Вы?
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

93 0
13.05 19:50 | tim777
Очевидцы сообщили о возгорании скутера в центре Москвы
508 2
11.05 20:40 | Аноним
Водители поливомоечных машин потушили автомобиль на Волоколамском шоссе в Москве
416 3
10.05 15:07 | denis947
Поезд разорвал фуру на части на переезде под Москвой
63 0
13.05 12:16 | DROYX
В Амурской области прошел снегопад
169 2
27.04 16:58 | denis947
Учения оперативных служб по тушению лесных пожаров проходят в Новой Москве