Поезд мчится сквозь горящий лес в Амурской области

Автор: Krivonosovkv Дата публикации: 09:20

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Завораживающие кадры из Амурской области, где бушуют лесные пожары. На кадрах видно, как поезд двигается через лесной массив, охваченный огнем. В один момент поезд буквально проносится через стену огня. Как стало известно позже, локомотивная бригада и техника не пострадали.

В репортаже присутсвует ненормативная лексика!