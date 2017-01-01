Поезд мчится сквозь горящий лес в Амурской области
- Автор:
- Krivonosovkv
- Дата публикации:
- 09:20
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- 60
Завораживающие кадры из Амурской области, где бушуют лесные пожары. На кадрах видно, как поезд двигается через лесной массив, охваченный огнем. В один момент поезд буквально проносится через стену огня. Как стало известно позже, локомотивная бригада и техника не пострадали.В репортаже присутсвует ненормативная лексика!
- 60
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