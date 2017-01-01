Опил и прочий мусор сваливают на берегу озера в Марий Эл
- Автор:
- Вася Лебедев
- Дата публикации:
- 10:39
-
- 58
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Свалка опила на берегу озера Водозерское. Мы уже обращались по поводу этой свалки, но, как видим, из ответов администрации и Ростехнадзора ее нет: либо она вдруг стала просто навалом опила и, вроде как, ничего страшного в этом нет. Я считаю, рекультивация ни в коем случае неприемлема. Только вывоз мусора с берега озера, и все. Ранее мы уже делали репортажи о том, что мусорная свалка образовалась на берегу озера в Водозерье, в Килемарском районе Марий Эл, и обращались в компетентные органы. Как видите сами, толку - ноль".
- 58
Ещё
146
07.05 13:09 | Вася Лебедев
128
10.05 19:09 | Вася Лебедев
Комментарии (0)