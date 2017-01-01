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Опил и прочий мусор сваливают на берегу озера в Марий Эл

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
10:39
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Жители Килемарского района Марий Эл возмущены тем, что берег водоёма превращают в свалку мусора. Печальная картина сложилась вблизи озера Водозёрское. По словам мобильного репортёра, там складируют отходы лесопиления, а также обычный мусор. Люди уже не раз жаловались в компетентные органы на загрязнение окружающей среды. Однако горы бытовых отходов, как сообщает автор ролика, продолжают расти.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Свалка опила на берегу озера Водозерское. Мы уже обращались по поводу этой свалки, но, как видим, из ответов администрации и Ростехнадзора ее нет: либо она вдруг стала просто навалом опила и, вроде как, ничего страшного в этом нет. Я считаю, рекультивация ни в коем случае неприемлема. Только вывоз мусора с берега озера, и все. Ранее мы уже делали репортажи о том, что мусорная свалка образовалась на берегу озера в Водозерье, в Килемарском районе Марий Эл, и обращались в компетентные органы. Как видите сами, толку - ноль".



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