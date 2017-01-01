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В Якутии из-за паводка затопило село Мырыла

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:59
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Режим ЧС введён на территории Чурапчинского района Якутии. Там переживают сильнейший паводок. Эти кадры из села Мырыла. Улицы, дороги, огороды - всё скрылось под водой. По последним данным, из-за половодья затопило 30 жилых домов и более 50 подворий. Чтобы спасти пока ещё не занятые водой территории, люди едва ли не всем селом возводят земляные насыпи.
Видео: Instagram / sibiryak_v

Видео: Instagram / sibiryak_v

Фото: Instagram / sibiryak_v

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