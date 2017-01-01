В Кемеровской области в опасной близости к реке установили мусорный бак

Автор: noskov Дата публикации: 12:31

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25 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207462

Живописные пейзажи портит свалка мусора. Такую картину наблюдают в посёлке Бородино, что в Кемеровской области. Там установили мусорный контейнер на берегу реки Тетенза, в считанных метрах от водоёма. Так что, по мнению местных жителей, портится не только вид, но и экология региона. Баки стоят переполненные, ветер развевает мусор на близлежащие территории. Грязь попадает в маленькую реку. А она, в свою очередь, впадает в главную реку области - Томь.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"Администрация поселка Бородино Мысковского городского округа Кемеровской области установила мусорный контейнер непосредственно на берегу реки Тетенза, а та, в свою очередь, впадает в главную реку области - Томь. Парадокс в том, что контейнер перенесли в данное место для установки тотемного изваяния для поклонения шорских народов. А поклоняются они как раз силам природы. Вот как-то так! Одной рукой мы за природу, но за спиной у нас кучи мусора прямо в реку и огороды".