В Кемеровской области в опасной близости к реке установили мусорный бак
- Автор:
- noskov
- Дата публикации:
- 12:31
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- 25
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"Администрация поселка Бородино Мысковского городского округа Кемеровской области установила мусорный контейнер непосредственно на берегу реки Тетенза, а та, в свою очередь, впадает в главную реку области - Томь. Парадокс в том, что контейнер перенесли в данное место для установки тотемного изваяния для поклонения шорских народов. А поклоняются они как раз силам природы. Вот как-то так! Одной рукой мы за природу, но за спиной у нас кучи мусора прямо в реку и огороды".
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12.05 00:45 | Nikolay_26
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