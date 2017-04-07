Марш Петрушек прошёл в городе Старая Русса Новгородской области

Автор: Алексей Козловский Дата публикации: 00:37

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30 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207466

В городе Старая Русса Новгородской области прошел первый фестиваль «Верста Старорусского Петрушки». На улице Воскресенской в центре города собрались сотни горожан. Показать своих Петрушек приехали представители всех сельских поселений и гости из соседних районов.Здесь можно увидеть и волшебный раёк, и балаган, и бродячих петрушечников.Оказывается, героя старорусских ярмарок можно смастерить из тряпочек, дерева и даже из пластмассовой ложки.Петрушки предлагают детворе посоревноваться в силе, ловкости, сообразительности. Развлекательные площадки работают не только под лучами палящего солнца, но и в тени оставшихся рядом с площадью деревьев.