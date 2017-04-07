Марш Петрушек прошёл в городе Старая Русса Новгородской области
- Автор:
- Алексей Козловский
- Дата публикации:
- 00:37
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- 30
Здесь можно увидеть и волшебный раёк, и балаган, и бродячих петрушечников.
Оказывается, героя старорусских ярмарок можно смастерить из тряпочек, дерева и даже из пластмассовой ложки.
Петрушки предлагают детворе посоревноваться в силе, ловкости, сообразительности. Развлекательные площадки работают не только под лучами палящего солнца, но и в тени оставшихся рядом с площадью деревьев.
- 30
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07.04.2017 15:06 | ФДЮ
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