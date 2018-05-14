Иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе на улице Грина в Москве
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 16:22
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- 106
Медицинский вертолет эвакуировал в больницу ребенка, пострадавшего в ДТП на ул. Грина в Северном Бутово в Москве. У дома 42 водитель автомобиля "Шевроле" совершил наезд на ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Все обстоятельства аварии выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
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