Иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе на улице Грина в Москве

Автор: denis947 Дата публикации: 16:22

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Медицинский вертолет эвакуировал в больницу ребенка, пострадавшего в ДТП на ул. Грина в Северном Бутово в Москве. У дома 42 водитель автомобиля "Шевроле" совершил наезд на ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Все обстоятельства аварии выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.