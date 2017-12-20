Пейнтбольные соревнования военно-патриотических клубов прошли в Донецке (11.05.18.)

Автор: natalitvinenko Дата публикации: 17:45

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По случаю Дня республики 11 мая и в ознаменование очередной годовщины Победы советского народа над фашистами в парке им. Щербакова военно-патриотическими клубами и страйкбольно-пентбольной общественностью были проведены соревнования по пейнтболу, а также сопутствующие мероприятия: выставка макетов оружия, боеприпасов и предметов амуниции и быта за периоды ВОВ и войны в Афганистане, сдача зачета по сборке- разборке АК. Подростки вдоволь подержались за оружие. Мероприятие пришло отменно.