Ретро-тележки по продаже мороженого вернулись в сады и парки Москвы
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 01:28
-
- 29
Ретро-тележки по продаже мороженого вернулись в сады и парки Москвы.
- 29
Ещё
86
13.08.2017 15:57 | Uwis
206
09.01.2017 09:18 | BRAT-MAX
Ретро-тележки по продаже мороженого вернулись в сады и парки Москвы.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)