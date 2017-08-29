s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Две машины не поделили дорогу в Ростове-на-Дону

Две машины не поделили дорогу в Ростове-на-Дону

Автор:
max.n
Дата публикации:
11:55
  • 71
  • 0

ВНИМАНИЕ!!! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!!!

Автомобильная авария произошла накануне днём в Ростове-на-Дону. ДТП попало в объектив регистратора местного мобильного репортёра. На перекрёстке не смогли разминуться два автомобиля. Иномарка, совершая обгон справа, начала поворачивать налево и врезалась в ехавший по встречке автомобиль. Машины, судя по кадрам, сильно помяло. Очевидцы бросились на помощь к участникам ДТП, предложили вызвать медиков. Однако автомобилисты отделались лишь испугом. И от приезда скорой - отказались.
  • 71
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
13:53 | mreportertv
Пьяный водитель протаранил несколько автомобилей в Набережных Челнах
28 0
13:06 | facebook1491165310902381
Автомобиль сбил пешехода в Новой Москве
102 0
23.03 14:56 | mreportertv
Легковушка протаранила трамвай на дороге в Чехии
163 2
29.08.2017 00:46 | serpvideo.ru
Два автомобиля столкнулись в Серпухове (28.08.17.)
138 0
06.05 21:10 | Сергей Сергеев
Под Ростовом-на-Дону перевернулась фура с щебнем