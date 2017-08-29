Две машины не поделили дорогу в Ростове-на-Дону
- Автор:
- max.n
- Дата публикации:
- 11:55
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Автомобильная авария произошла накануне днём в Ростове-на-Дону. ДТП попало в объектив регистратора местного мобильного репортёра. На перекрёстке не смогли разминуться два автомобиля. Иномарка, совершая обгон справа, начала поворачивать налево и врезалась в ехавший по встречке автомобиль. Машины, судя по кадрам, сильно помяло. Очевидцы бросились на помощь к участникам ДТП, предложили вызвать медиков. Однако автомобилисты отделались лишь испугом. И от приезда скорой - отказались.
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