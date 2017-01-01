Рыбаки вышли на борьбу с браконьерством в Ульяновской области
- Автор:
- Vasily73reg
- Дата публикации:
- 12:25
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- 56
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"С сезоном нереста рыбы в реках, принадлежащих Волжско-Каспийскому бассейну, и её миграции в места своих нерестилищ массово активировались и браконьеры Ульяновской области. На реке Большой Черемшан в Димитровграде сетями буквально заполонили все заливы и русло реки. Не смотря на нерестовый запрет и огромные штрафы, браконьеров это совсем не пугает. По словам многих рыбаков, да и самих браконьеров за "рыбалку" сетями в нерест и не только, они проплачивают местной рыбоохране. В целом, это ощущается и людьми, которые на добровольной основе выполняют обязанности рыбоохраны, вытаскивая и сжигая сети. Но местной инспекции это не по нраву и они всячески пытаются воспрепятствовать общественникам-добровольцам, тем самым защищая своих подопечных браконьеров. Не смотря на запреты, общественники выходят в рейды, снимают и сжигают браконьерские сети, а рыбу отпускают. Первый выход на воду сделали 14 мая, с одного только небольшого залива вытащили несколько десятков сетей".
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