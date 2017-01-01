Выставка ретро-вагонов открылась на станции «Партизанская» в День рождения Московского метро

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 09:54

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15 мая в честь 83-й годовщины со Дня рождения Московского метро, на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии открылась уникальная выставка ретро и хозяйственных вагонов. Исторические вагоны московского метро, типов «Г», «Д», «Е», полностью восстановленные и отремонтированные, снова открыли свои двери для пассажиров. Также на выставке пассажиры могут познакомиться с контактно-аккумуляторным электровозом «ВЭКА», который позволяет осуществлять маневры с подвижным составом различных модификаций без подачи напряжения, и старейшим вагоном-путеизмерителем «УМ5». Хозяйственные поезда, представленные на выставке, используются для ремонта и обслуживания пути, тоннельных сооружений, устройств электроснабжения, сигнализации и связи, монтажа оборудования. Служебные вагоны, как правило, выходят на работу ночью, поэтому не видны пассажирам. Здесь же представлен снегоуборщик на базе автомобиля ГАЗ на железнодорожном ходу. Выставка будет работать до 20 мая.