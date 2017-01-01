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Пьяный водитель протаранил несколько автомобилей в Набережных Челнах

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:53
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Закадровые крики, детский плач - ну а в кадре, похоже, виновник всего этого. Житель Набережных Челнов, который, похоже, сел за руль даже не просто пьяным, а мертвецки пьяным. А то и вообще - под действием наркотиков. Иначе - как объяснить то, что он на ровном месте протаранил другую машину, потом выскочил задом на газон, а после помчался по этому же двору на скорости, пока не задел ещё один припаркованный автомобиль и не остановился. Говорят, в общей сложности покорёжил более десятка транспортных средств. И был скручен жильцами ещё до приезда полиции.
Видео: YouTube / KazanFirst

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