Пьяный водитель протаранил несколько автомобилей в Набережных Челнах
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:53
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Видео: YouTube / KazanFirst
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