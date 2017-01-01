В Москве дерево упало на автомобиль

Автор: tim777 Дата публикации: 16:58

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В центре Москвы в Таганском районе возле дома № 3 по Гончарной набережной произошло падение дерева. Крупный фрагмент дерева рухнул на припаркованный а/м "Мерседес". В результате ЧП кузов иномарки существенно деформировался. Как сообщают местные жители, падению дерева ничего не предшествовало. Оно было высажено возле дома ещё в 1964 году. Стоит отметить, что в последние часы в столичном регионе отмечается ухудшение погодных условий. Идут кратковременные ливни и дует порывистый ветер. Все это косвенно может повлиять на устойчивость деревьев и в этой связи автомобилистам следует быть внимательными при парковке возле деревьев. В настоящий момент силами коммунальных служб дерево распилено и поврежденный автомобиль освобожден от упавших фрагментов.