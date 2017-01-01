Обновлённая экспозиция «Человек создавший будущее» открылась в Московском метро
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 18:18
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15 мая в честь 83-й годовщины со Дня рождения Московского метро, на станции «Выставочная» в Центре профориентации открылась обновлённая экспозиция. Экспозиция «Человек создавший будущее» расскажет пассажирам и гостям столицы о тех людях, кто создал в столичной подземке турникет и денежно-счётную машину "ЧЕЧЕРА". Можно увидеть удостоверения сотрудников метрополитена, архивные фотографии, грамоты и многое другое.
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