Школьники побывали на экскурсии на пожарных кораблях столичного МЧС
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 18:36
-
- 31
Ребятам младших классов показали пожарный корабль с женским именем "Надежда", который уже 15 лет стоит на службе у любимого города. Школьников ожидало много разных интересных открытий. Мальчишки и девчонки побывали в рубке капитана, спустились в машинное отделение, где расположено "Сердце корабля" - двигатели и водяные насосы. Увлекательно для детей было спуститься в трюм - отсек ПТВ, где храниться пожарно-техническое вооружение. Обследовав, буквально до каждого винтика, пожарный корабль "Надежда", детей пригласили на экскурсию еще на одно судно - многоцелевой пожарно-спасательный корабль "Полковник Чернышев", названный в честь Героя России, мужественного человека, пожарного с большой буквы Евгения Николаевича Чернышева.
Финальным и самым эффектном аккордом экскурсии стала работа двух лафетных стволов корабля "Полковник Чернышев", стоящего на вооружении "Пожарно-спасательного центра", действие которых продемонстрировал экипаж судна.
- 31
Ещё
45
19:03 | 112233Antip
8
21:30 | Аноним
Комментарии (1)