Школьники побывали на экскурсии на пожарных кораблях столичного МЧС

Автор: denis947 Дата публикации: 18:36

31

31 1

31

31 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207543

Школьники серверного округа столицы побывали на увлекательной экскурсии-осмотре пожарно-спасательных кораблей, стоящих на вооружении столичного МЧС и базирующихся на Павелецкой набережной. Мероприятие прошло в рамках празднования 214-летия пожарно-спасательного гарнизона мегаполиса при участии управления МЧС по САО г. Москвы. В ходе экскурсии перед началом летнего сезона подрастающему поколению были рассказаны и продемонстированы основные правила поведения на воде и правила оказания первой медпомощи утопающим.Ребятам младших классов показали пожарный корабль с женским именем "Надежда", который уже 15 лет стоит на службе у любимого города. Школьников ожидало много разных интересных открытий. Мальчишки и девчонки побывали в рубке капитана, спустились в машинное отделение, где расположено "Сердце корабля" - двигатели и водяные насосы. Увлекательно для детей было спуститься в трюм - отсек ПТВ, где храниться пожарно-техническое вооружение. Обследовав, буквально до каждого винтика, пожарный корабль "Надежда", детей пригласили на экскурсию еще на одно судно - многоцелевой пожарно-спасательный корабль "Полковник Чернышев", названный в честь Героя России, мужественного человека, пожарного с большой буквы Евгения Николаевича Чернышева.Финальным и самым эффектном аккордом экскурсии стала работа двух лафетных стволов корабля "Полковник Чернышев", стоящего на вооружении "Пожарно-спасательного центра", действие которых продемонстрировал экипаж судна.