s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Школьники побывали на экскурсии на пожарных кораблях столичного МЧС

Школьники побывали на экскурсии на пожарных кораблях столичного МЧС

Автор:
denis947
Дата публикации:
18:36
  • 31
  • 1

Школьники серверного округа столицы побывали на увлекательной экскурсии-осмотре пожарно-спасательных кораблей, стоящих на вооружении столичного МЧС и базирующихся на Павелецкой набережной. Мероприятие прошло в рамках празднования 214-летия пожарно-спасательного гарнизона мегаполиса при участии управления МЧС по САО г. Москвы. В ходе экскурсии перед началом летнего сезона подрастающему поколению были рассказаны и продемонстированы основные правила поведения на воде и правила оказания первой медпомощи утопающим.

Ребятам младших классов показали пожарный корабль с женским именем "Надежда", который уже 15 лет стоит на службе у любимого города. Школьников ожидало много разных интересных открытий. Мальчишки и девчонки побывали в рубке капитана, спустились в машинное отделение, где расположено "Сердце корабля" - двигатели и водяные насосы. Увлекательно для детей было спуститься в трюм - отсек ПТВ, где храниться пожарно-техническое вооружение. Обследовав, буквально до каждого винтика, пожарный корабль "Надежда", детей пригласили на экскурсию еще на одно судно - многоцелевой пожарно-спасательный корабль "Полковник Чернышев", названный в честь Героя России, мужественного человека, пожарного с большой буквы Евгения Николаевича Чернышева.

Финальным и самым эффектном аккордом экскурсии стала работа двух лафетных стволов корабля "Полковник Чернышев", стоящего на вооружении "Пожарно-спасательного центра", действие которых продемонстрировал экипаж судна.
  • 31
  • 1

Комментарии (1)

  • grinpavel2033
    19:41
    АГН "Москва" в 19:31 http://www.mskagency.ru/materials/2780412 15.05.18
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

45 0
19:03 | 112233Antip
В речку Лихоборка на севере Москвы произошел крупный слив жидких стройматериалов
8 0
21:30 | Аноним
Вертолет МЧС тушит крупный пожар на складе в Ярославле
65 0
10.05 19:14 | tim777
Столичные школьники посетили с экскурсией пожарно-спасательную часть № 33
96 0
05.03 13:03 | mreportertv
Поездку в метро с открытой дверью сняли на видео в Санкт-Петербурге
207 0
09.04 14:54 | mreportertv
Корабль врезался в старинный особняк на берегу Турции