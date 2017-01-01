На Александровской городской свалке ядовитый фильтрат сливается в ручей

Автор: Аноним Дата публикации: 15.05 22:36

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21 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207548

14 мая 2018 года на Александровской городской свалке во Владимирской области местные жители обнаружили грубейшее нарушение: откачка выделяющегося из отходов фильтрата происходит в близлежащий лес.Фильтрат, проходя через толщу отходов, обогащается ядовитыми веществами, входящими в состав отходов или являющимися продуктами их разложения. В нём сосредотачиваются органические и неорганические соединения и тяжёлые металлы. Далее, свободно стекая по рельефу, фильтрат попадает в почву, поверхностные и подземные воды. В среднем годовой объем образующегося фильтрата составляет 2-3 тысячи м3/га.Исходя из средних показателей 2500м3*11га (площадь свалки) получается, что за год образуется 27500м3, т. е. ежедневно 75м3, или 75 000 литров! 75000 литров яда каждый день выливается в окрестный лес!!!