На Александровской городской свалке ядовитый фильтрат сливается в ручей
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 15.05 22:36
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- 21
Фильтрат, проходя через толщу отходов, обогащается ядовитыми веществами, входящими в состав отходов или являющимися продуктами их разложения. В нём сосредотачиваются органические и неорганические соединения и тяжёлые металлы. Далее, свободно стекая по рельефу, фильтрат попадает в почву, поверхностные и подземные воды. В среднем годовой объем образующегося фильтрата составляет 2-3 тысячи м3/га.
Исходя из средних показателей 2500м3*11га (площадь свалки) получается, что за год образуется 27500м3, т. е. ежедневно 75м3, или 75 000 литров! 75000 литров яда каждый день выливается в окрестный лес!!!
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15.05 22:10 | Reporter10
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15.05 19:03 | 112233Antip
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