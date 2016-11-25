На ВДНХ вступили в завершающую фазу работы по благоустройству Центральной аллеи

Автор: Uwis Дата публикации: 15.05 23:38

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На ВДНХ вступили в завершающую фазу работы по благоустройству Центральной аллеи, на которой проводится укладка нового асфальта и замена бордюрного камня. Большой объем строительных работ, шум и ограничение движения не позволяют посетителям комфортно проводить время на территории Выставки. Для безопасности и комфорта посетителей, а также в связи с участившимися неблагоприятными погодными условиями принято решение ограничить доступ на Центральную аллею ВДНХ в период с 10 мая по 1 июня 2018 года до завершения основных работ по благоустройству в этой части Выставки.