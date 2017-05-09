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"Ночные волки" устроили мотопробег по Крымскому мосту

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
10:24
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Рёв моторов, российские триколоры и тысячи байкеров. "Ночные волки" одними из первых проехали по новому автомобильному мосту через Керченский пролив. 16 мая, рано утром, две колонны мотоциклистов навстречу друг другу выехали из Кубани и из Керчи. "С одной стороны выехали мы, с другой кубанские байкеры," - рассказывает один из участников мотопробега. По словам очевидцев, в праздничной акции приняли участие более тысячи мотоциклистов. Многие байкеры не просто ехали по мосту, но и снимали памятную поездку на видео. Кадрами и впечатлениями от поездки - делились в сети.
Видео: Instagram / a_starodubtsev

Видео: Instagram / slava_nazarov_

Видео: Instagram / babich.ev

Видео: Instagram / sbaginskii

Видео: Instagram / pevspb
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