"Ночные волки" устроили мотопробег по Крымскому мосту
Рёв моторов, российские триколоры и тысячи байкеров. "Ночные волки" одними из первых проехали по новому автомобильному мосту через Керченский пролив. 16 мая, рано утром, две колонны мотоциклистов навстречу друг другу выехали из Кубани и из Керчи. "С одной стороны выехали мы, с другой кубанские байкеры," - рассказывает
один из участников мотопробега. По словам очевидцев, в праздничной акции приняли участие более тысячи мотоциклистов. Многие байкеры не просто ехали по мосту, но и снимали памятную поездку на видео. Кадрами и впечатлениями от поездки - делились в сети. Видео: Instagram / a_starodubtsevВидео: Instagram / slava_nazarov_Видео: Instagram / babich.evВидео: Instagram / sbaginskiiВидео: Instagram / pevspb
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