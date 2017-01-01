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"Это грандиозно": первые автомобили проехали по Крымскому мосту

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
10:42
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"Первые после Путина!" - пишут в комментариях к роликам автомобилисты, которым посчастливилось первыми проехать по новому автомобильному мосту через Керченский пролив после открытия полноценного движения. "Сегодня в 5:30 утра с автоподходов Крымского моста стартовала самая первая в его истории колонна из 50 автомобилей. За 20 минут с флагами и приветствиями мы долетели до материка," - рассказывает автор этих кадров, запечатленных во время поездки. Очевидцы отмечают, что колонна автомобилей двигалась довольно медленно: всё потому, что многие снижали скорость, чтобы насладиться головокружительными пейзажами, которые открываются с высоты путепровода. А также сделать памятные фото и видео, которыми затем поделиться в сети.
Видео: Instagram / lenaraalieva1663

Видео: Instagram / olenka.bykova

Видео: Instagram / vivatauto

Видео: Instagram / slava_nazarov_

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