"Это грандиозно": первые автомобили проехали по Крымскому мосту
"Первые после Путина!" - пишут в комментариях к роликам автомобилисты, которым посчастливилось первыми проехать по новому автомобильному мосту через Керченский пролив после открытия полноценного движения. "Сегодня в 5:30 утра с автоподходов Крымского моста стартовала самая первая в его истории колонна из 50 автомобилей. За 20 минут с флагами и приветствиями мы долетели до материка," - рассказывает автор этих кадров
, запечатленных во время поездки. Очевидцы отмечают, что колонна автомобилей двигалась довольно медленно: всё потому, что многие снижали скорость, чтобы насладиться головокружительными пейзажами, которые открываются с высоты путепровода. А также сделать памятные фото и видео, которыми затем поделиться в сети. Видео: Instagram / lenaraalieva1663Видео: Instagram / olenka.bykovaВидео: Instagram / vivatautoВидео: Instagram / slava_nazarov_
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