Житель Иланского возмущён состоянием дорог на территории районной больницы
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 11:58
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- 32
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Я побывал на территории Иланской районной больницы. Дорога к корпусам больницы и к поликлинике на территории больницы в ужасном состоянии. Как кареты скорой помощи, а так же частные автомобили проезжают здесь - большой вопрос. Это была вторая попытка снять ролик об этой дороге, поскольку при первой попытке - сегодня в районе 10 часов утра - ко мне подошла женщина (скорее всего, из руководства больницы) и потребовала удалить ролик, объяснив требование тем, что я якобы "подсадной" человек, который хочет очернить репутацию руководства Иланской районной больницы. Или, что меня крайне поразило, я якобы могу отослать этот ролик про больницу и дорогу вокруг неё террористам. Хотя это не стратегический или секретный объект. Руководству больницы, видимо, всё равно на благоустройство территории вокруг зданий больницы. Сколько это может продолжаться? Вопрос риторический".
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15.05 12:15 | Егор Лысиков
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