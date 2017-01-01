Житель Иланского возмущён состоянием дорог на территории районной больницы

Автор: Егор Лысиков Дата публикации: 11:58

32

32 0

32

32 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207562

Житель города Иланский, что в Красноярском крае, возмущён состоянием проезжих частей на территории местной районной больницы. "От дорог одно название," - жалуется автор ролика. На кадрах видно, что местами путь машин пролегает через обычную грязь. "Как кареты скорой помощи, а так же частные автомобили проезжают здесь - большой вопрос," - пишет местный мобильный репортёр.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Я побывал на территории Иланской районной больницы. Дорога к корпусам больницы и к поликлинике на территории больницы в ужасном состоянии. Как кареты скорой помощи, а так же частные автомобили проезжают здесь - большой вопрос. Это была вторая попытка снять ролик об этой дороге, поскольку при первой попытке - сегодня в районе 10 часов утра - ко мне подошла женщина (скорее всего, из руководства больницы) и потребовала удалить ролик, объяснив требование тем, что я якобы "подсадной" человек, который хочет очернить репутацию руководства Иланской районной больницы. Или, что меня крайне поразило, я якобы могу отослать этот ролик про больницу и дорогу вокруг неё террористам. Хотя это не стратегический или секретный объект. Руководству больницы, видимо, всё равно на благоустройство территории вокруг зданий больницы. Сколько это может продолжаться? Вопрос риторический".