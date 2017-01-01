В Иланском к областной больнице ведёт разбитая проезжая часть
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 13:28
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- 21
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Улица Лесная находится неподалёку от Иланской районной больницы. И снова местные власти наступают на одни и те же грабли - дорога убитая, асфальта как не бывало, ямы, колдобины. Где-то ямы посыпали мелким кирпичом - можно после нескольких прогулок по этой улице прощаться с обувью. Что уж говорить о машинах".
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