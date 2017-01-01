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В Иланском к областной больнице ведёт разбитая проезжая часть

Автор:
Егор Лысиков
Дата публикации:
13:28
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Жители Иланского ,что в Красноярском крае, давно просят отремонтировать проезжую часть на улице Лесной. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры. По словам автора ролика, эта дорога ведёт к Иланской районной больнице. При этом, дорожное полотно находится в плачевном состоянии: одна грязь, да рытвины

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Улица Лесная находится неподалёку от Иланской районной больницы. И снова местные власти наступают на одни и те же грабли - дорога убитая, асфальта как не бывало, ямы, колдобины. Где-то ямы посыпали мелким кирпичом - можно после нескольких прогулок по этой улице прощаться с обувью. Что уж говорить о машинах".

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