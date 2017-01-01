В Иланском к областной больнице ведёт разбитая проезжая часть

Автор: Егор Лысиков Дата публикации: 13:28

21

21 0

21

21 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207566

Жители Иланского ,что в Красноярском крае, давно просят отремонтировать проезжую часть на улице Лесной. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры. По словам автора ролика, эта дорога ведёт к Иланской районной больнице. При этом, дорожное полотно находится в плачевном состоянии: одна грязь, да рытвиныВот, что пишет мобильный репортёр:"Улица Лесная находится неподалёку от Иланской районной больницы. И снова местные власти наступают на одни и те же грабли - дорога убитая, асфальта как не бывало, ямы, колдобины. Где-то ямы посыпали мелким кирпичом - можно после нескольких прогулок по этой улице прощаться с обувью. Что уж говорить о машинах".