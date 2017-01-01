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Фонтан высотой с 16-этажный дом вырвался из-под земли в Тольятти

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:32
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Фонтан высотой с 16-тиэтажный дом. Такому позавидовали бы и инженеры какого-нибудь парка развлечений, вот только в Тольятти украшать город никто не планировал. Само получилось. А точнее, вода, как сообщается, начала бить из-под земли во время гидравлических испытаний. По словам очевидцев, жители - не пугались и не возмущались. А восхищались - пусть и достаточно иронично. В конце концов, увидишь подобное далеко не каждый день, да и опасности этот гигантский гейзер ни для кого не представлял. Впрочем, просуществовал он недолго. Буквально через десять минут последствия аварии устранили.
Видео: "Вконтакте" / Наталия Куличенко

Видео: "Вконтакте" / Павел Рарыкин


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