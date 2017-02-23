Разбитые дороги города Иланский Красноярского края

Автор: Егор Лысиков Дата публикации: 17.05 23:26

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Асфальта как не бывало на подъезде к поликлинике. Видео 1

Дорога как после бомбёжки - и это возле центрального района города. Видео 1

Следы шин на грязи + ямы + рытвины = улица Пролетарская. Видео 1

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24 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207570

Иланские власти или случайно, или специально, я не знаю, но "разделили" переулок Пионерский на две части: одну половину, ведущую с улицы Коммунистическая к улицам Ленина, Рабочая и Красная заасфальтировали в 2017 году, а про вторую половину переулка забыли. С пересечения с улицей Пролетарская вырыли канаву, ничем не огороженную, которую можно только перешагнуть или перепрыгнуть. Дорога соответствует пейзажу. От нормального асфальта ничего не осталось. Одни ямы и рытвины. В начале второй половины нормальный асфальт заканчивается. Зато первая половина заасфальтирована. Вот таким образом иланские власти "разделили" асфальтом переулок Пионерский на 2 половины.Подъехать к главному входу поликлиники со стороны улицы Трактовой по Молодёжной и Деповской улицам и обратно - сплошное препятствие. Асфальта, начиная с дороги от поликлиники, как не бывало. От дороги одно название.Улица 30 лет Победы, и это называется центральной улицей города. Это скорее просёлочная дорога, чем городская. Дорога выглядит, как будто её недавно разбомбили. Сплошные ямы. Асфальта нет вообще! Щебёнка непонятно как рассыпана.От дорожного покрытия улицы Пролетарская толком ничего не осталось. Вместо этого я увидел: следы шин на грязи, ямы, рытвины и мельком проглядывающийся асфальт. Всё. Улицы как таковой нет.