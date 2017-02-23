Разбитые дороги города Иланский Красноярского края
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 17.05 23:26
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- 24
Подъехать к главному входу поликлиники со стороны улицы Трактовой по Молодёжной и Деповской улицам и обратно - сплошное препятствие. Асфальта, начиная с дороги от поликлиники, как не бывало. От дороги одно название.
Улица 30 лет Победы, и это называется центральной улицей города. Это скорее просёлочная дорога, чем городская. Дорога выглядит, как будто её недавно разбомбили. Сплошные ямы. Асфальта нет вообще! Щебёнка непонятно как рассыпана.
От дорожного покрытия улицы Пролетарская толком ничего не осталось. Вместо этого я увидел: следы шин на грязи, ямы, рытвины и мельком проглядывающийся асфальт. Всё. Улицы как таковой нет.
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16.05 11:58 | Егор Лысиков
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