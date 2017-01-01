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Слышны взрывы: в Удмуртии горит бывший военный полигон

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:38
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ВНИМАНИЕ!!! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!!!
Жители Удмуртии сообщают о взрывах, которые доносятся с территории бывшего военного полигона в посёлке Пугачёво. По мнению очевидцев, могут взрываться снаряды, необезвреженные после возгорания и взрывов в 2011 году на артиллерийском арсенале. Над посёлком поднимается огромное облако дыма. Его видно на расстоянии нескольких километров. Очевидцы делятся кадрами с места ЧП.
Видео: YouTube / ЛПХ Красное Знамя
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