Самосвал опрокинулся в ДТП в Астрахани
- Автор:
- Денис Самохвалов
- Дата публикации:
- 18:09
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- 18
Самосвал опрокинулся в ДТП в Астрахани. Сведений о пострадавших не поступало.
- 18
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23.04 18:13 | Eldar2804
Самосвал опрокинулся в ДТП в Астрахани. Сведений о пострадавших не поступало.
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