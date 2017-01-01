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Самосвал опрокинулся в ДТП в Астрахани

Автор:
Денис Самохвалов
Дата публикации:
18:09
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Самосвал опрокинулся в ДТП в Астрахани. Сведений о пострадавших не поступало.

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