s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Сброс цемента в реку Лихоборку произошёл в Москве

Сброс цемента в реку Лихоборку произошёл в Москве

Автор:
112233Antip
Дата публикации:
18:12
  • 15
  • 0

Сброс цемента в реку Лихоборку произошёл в Москве.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

54 0
17:27 | denis947
Вертолет эвакуировал в больницу ребенка с места ДТП на юго-востоке Москвы
265 0
15.05 19:03 | 112233Antip
В речку Лихоборка на севере Москвы произошел крупный слив жидких стройматериалов
57 0
15.05 12:16 | laschin.andrej
В Белгородской области река Оскол окрасилась в рыжий цвет
94 0
23.02 13:17 | Евгений Лашкевич
Несанкционированный сброс грунта в Солнечногорском районе
127 0
11.05 20:45 | 112233Antip
В речку Лихоборка на севере Москвы вновь слили химические вещества