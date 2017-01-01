Юрий Котлер найден застреленным в центре Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 18:53

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В центре Москвы в квартире жилого дома, расположенного на улице Большая Никитская, обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. По предварительным данным мужчина покончил жизнь самоубийством. Как стало известно позже, в квартире обнаружено тело Юрия Котлера. Погибший занимался бизнесом и являлся членом экспертного совета "Единой России". Следователи осмотрели квартиру: порядок в ней не нарушен, и каких-либо следов борьбы также не найдено, целостность окон и запорных устройств на дверях не нарушена, добавила представитель СК. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, опрашивают соседи.