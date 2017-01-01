Аварийные службы устраняют последствия прорыва трубы на Нагорной улице в Москве

Автор: denis947 Дата публикации: 19:57

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Аварийные бригады "Мосводоканала" устраняют последствия прорыва трубопровода на Нагорной улице в Москве. Во дворе 42 дома произошел разрыв трубы и вода хлынула во двор и затем на проезжую часть. Потоки воды размыли асфальт в месте повреждения. С помощью спецоборудования специалисты проводят диагностику коммуникаций для далтнейшего проведения восстановительных работ.