Выставка рисунков в управе Головинского района Москвы

Автор: PAREN Дата публикации: 16.05 22:26

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19 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207600

В управе Головинского Района Москвы проходит выставка рисунков посвященных 9 мая.Я обратил внимание на рисунок, который называется «Воины Отечества». Как я понял, там изображены Российские воины и флаги разных времен. На рисунке есть воин и флаг (знамя) средних времен. Воин и флаг (знамя) времен войны 1812 года. А также, как я понял, воин Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.Но, я не могу понять, что за флаг (знамя) находится у воина Великой Отечественной Войны. Возможно, хотели нарисовать флаг СССР. Если это так, то, где серп и молот и почему звезда посередине знамени, а не в углу, как должно быть. Там нарисован флаг Вьетнама.Почему такое не уважение к истории своей страны и не знание флагов своей страны разных времен.Самое обидное, что этот рисунок нарисовал человек, которому 28 лет. А также вдвойне обидно, что это уже не впервой раз такое. Ранее, воспитанник МБУ «ДЦ «Родник» уже рисовал, где Россия граничит с Африкой.