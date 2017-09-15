s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Новые камеры фото-видеофиксации в виде "фонарей" появились в центре Москвы

Новые камеры фото-видеофиксации в виде "фонарей" появились в центре Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
16.05 23:01
  • 27
  • 0

В центральном округе столицы начали работу новый тип комплексов фото-видеофиксации нарушений "Стрит-Фалькон". Комплексы оснащены камерами с круговым обзором, которые поворачиваются в интервале 10-15 секунд и фиксируют нарушения. За десятисекундную остановку в неположенном месте, под запрещающим знаком автовладелец получит штраф в размере 3000 рублей. Камеры начали работу и "отлов" нарушителей на Новом Арбате, Цветном, Тверском бульварах, Петровке, Пречистенской набережной, на улице Тверской, Шаболовке, Краснодарской и на Кутузовском проспекте.

  • 27
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
00:45 | AlTeg()
Фургон сбил пешехода на Липецкой улице в Москве
11 0
00:22 | Uwis
С 17 мая участок Кадашёвской набережной станет двухсторонним
46 0
14.01 21:09 | Uwis
Последний день работы фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверском бульваре
53 0
15.09.2017 16:38 | LaimeLaim
В сквере на Страстном бульваре установили уличные камеры