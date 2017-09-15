Новые камеры фото-видеофиксации в виде "фонарей" появились в центре Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 16.05 23:01

27

27 0

В центральном округе столицы начали работу новый тип комплексов фото-видеофиксации нарушений "Стрит-Фалькон". Комплексы оснащены камерами с круговым обзором, которые поворачиваются в интервале 10-15 секунд и фиксируют нарушения. За десятисекундную остановку в неположенном месте, под запрещающим знаком автовладелец получит штраф в размере 3000 рублей. Камеры начали работу и "отлов" нарушителей на Новом Арбате, Цветном, Тверском бульварах, Петровке, Пречистенской набережной, на улице Тверской, Шаболовке, Краснодарской и на Кутузовском проспекте.