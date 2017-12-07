С 17 мая на участке Кадашевской набережной вводится двустороннее движение транспорта
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 16.05 23:55
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Двустороннее движение будет введено на участке Кадашевской набережной с 17 мая 2018 г. Новая схема движения будет введена в центре Москвы. С 17 мая 2018 г. участок Кадашевской набережной от 1-го Кадашевского пер. до ул. Большая Полянка станет двусторонним. В пресс-службе подчеркнули, что изменение схемы движения позволит уменьшить перепробеги и улучшить внутрирайонную связность.
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