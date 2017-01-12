Фургон сбил пешехода на Липецкой улице в Москве

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Около полуночи на юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. На Липецкой улице, напротив дома № 22, автомобиль совершил наезд на пешехода. Женщина пешехода переходила проезжую часть в неположенном месте. Водитель автомобиля поздно заметил женщину и избежать столкновения не смог. В результате ДТП женщина получила травмы и в тяжёлом состоянии была госпитализирована в одну из больниц города. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Причины ДТП установит группа разбора.