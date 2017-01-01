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Майский снег в посёлке Ноглики Сахалинской области

Автор:
TEMPler
Дата публикации:
01:03
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На Сахалине 17-го мая выпал снег.

  • 14
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Комментарии (0)

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