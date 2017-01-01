Майский снег в посёлке Ноглики Сахалинской области
- Автор:
- TEMPler
- Дата публикации:
- 01:03
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- 14
На Сахалине 17-го мая выпал снег.
- 14
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16.05 14:54 | Ilya Parfenov
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15.05 10:55 | welltodo
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10.02 12:25 | Аноним
На Сахалине 17-го мая выпал снег.
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