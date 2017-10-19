Новейшие образцы пожарной мототехники показали в Москве

Автор: denis947 Дата публикации: 13:18

18

18 0

На западе Москвы в пожарно-спасательной части № 28 будет прошла демонстрация возможностей пожарных мотоциклов, стоящих на вооружении пожарно-спасательного гарнизона г. Москвы. В рамках показа прошла демонстрация практического применения мотоподразделения и было показано тушение условного возгорания и деблокация пострадавшего из автомобиля. Пожарные мотоциклы оснащены огнетушителями и двадцатилитровыми водяными баллонами с помпами и пожарными рукавами, что позволяет ликвидировать небольшое возгорание на площади до 10 квадратных метров. Все мотоциклы оборудованы багажными кофрами для аптечки и боксами с инструментами. Маневренные мотоциклы позволяют оперативно добираться к месту ДТП, минуя сложности, связанные с загруженными магистралями, тушить возгорание, а также, в случае необходимости, оперативно оказывать первую помощь. В ближайшее время в пожарно-спасательные части поступит еще 22 мотоцикла, оборудованных всем необходимым для работы на месте ЧП. С начала мая мотоотряд совершил более 100 выездов на различные происшествия, при которых были спасены 37 человек.