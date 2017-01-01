Разрушительный торнадо пронёсся в Германии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:32
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Видео: Instagram / margitvandernoise
Ненастье застало мужчину на дороге. Свернуть было некуда, поэтому он просто остановился у обочины и через несколько секунд в автомобиль полетели ветки и листья. Всё продолжалось не так долго. Судя по всему торнадо шёл с приличной скоростью.
Видео: YouTube / WetterOnline
В общем-то автор следующего ролика ощутил это на себе. Мужчина начал снимать на балконе, но быстро понял, что нужно прятаться и скорее закрывать дверь. Сильнейший ветер обрушил на открытую площадку куски черепицы и другие обломки. Сам мобильный репортёр вероятно испугался и на время спрятался подальше от окон. Рискнул выглянуть на улицу только когда всё немного утихло.
Видео: YouTube / WetterOnline
Сообщается, что стихией повреждены десятки домов. Несколько зданий пострадали настолько серьёзно, что жильцы пока не могут вернуться в них.
Фото: Facebook / Marco Bayer , Twitter / @kayed_ibrahim
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