Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 мая 2018 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 14:24
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В программу, показанную в эфире 17 мая, вошли кадры о том, как парапланерист врезался в кафе в Мурманской области, кадры о том, как автомобиль попал в серьёзное ДТП в Румынии, кадры о том, как двое велосипедистов чуть было не попали под поезд в туннеле в Бразилии и кадры о том, как лошадь спасли из ямы в Архангельске.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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