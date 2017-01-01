Улицу Новую в Иланском впору переименовать в улицу Старую

Автор: Егор Лысиков Дата публикации: 14:45

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12 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207633

Улицу Новую в Иланском впору переименовать в улицу "Старую кирпичную". Об этом рассказывает мобильный репортёр из Красноярского края. Здесь, в городе Иланский, проезжая часть выглядит, "как дорога после боевых действий". Асфальта нет. Зато есть ямы, рытвины и кирпичная крошка.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Улица в нашем городе Иланский называется Новая. Но дорога не соответствует названию. Выглядит, как дорога после боевых действий. Она является ещё одним примером "закирпичивания" дорог, но в отличии от улицы Свердлова, дорогу посыпали мелкой кирпичной крошкой. Судя по цвету одного из участков дороги, на кирпичах не экономили. На втором всё-таки сэкономили, правда. Это яркий пример того, что иланские власти за последние 20 с лишним лет не заботятся о состоянии мелких улиц города, что уж о центральных улиц говорить".