Улицу Новую в Иланском впору переименовать в улицу Старую
- Автор:
- Егор Лысиков
- Дата публикации:
- 14:45
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Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Улица в нашем городе Иланский называется Новая. Но дорога не соответствует названию. Выглядит, как дорога после боевых действий. Она является ещё одним примером "закирпичивания" дорог, но в отличии от улицы Свердлова, дорогу посыпали мелкой кирпичной крошкой. Судя по цвету одного из участков дороги, на кирпичах не экономили. На втором всё-таки сэкономили, правда. Это яркий пример того, что иланские власти за последние 20 с лишним лет не заботятся о состоянии мелких улиц города, что уж о центральных улиц говорить".
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16.05 11:58 | Егор Лысиков
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