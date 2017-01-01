В Сургуте прошел снегопад
- Автор:
- Shaulin005
- Дата публикации:
- 20:45
-
- 9
В Сургуте прошел снегопад. Выпало несколько сантиметров снега.
- 9
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12
20:45 | MikaelM4
15
20:45 | Banzay
В Сургуте прошел снегопад. Выпало несколько сантиметров снега.
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