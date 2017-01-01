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В Сургуте прошел снегопад

Автор:
Shaulin005
Дата публикации:
20:45
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В Сургуте прошел снегопад. Выпало несколько сантиметров снега.

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