137 января в Сургуте
- Автор:
- MikaelM4
- Дата публикации:
- 20:45
-
- 12
Зима наносит ответный удар. Снег идёт весь день, на улице уже устойчивая отрицательная температура. Кто отменил лето?
- 12
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15
20:45 | Banzay
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20:45 | Shaulin005
Зима наносит ответный удар. Снег идёт весь день, на улице уже устойчивая отрицательная температура. Кто отменил лето?
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