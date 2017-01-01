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137 января в Сургуте

Автор:
MikaelM4
Дата публикации:
20:45
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Зима наносит ответный удар. Снег идёт весь день, на улице уже устойчивая отрицательная температура. Кто отменил лето?

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