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Белый снег в середине мая в Сургуте

Автор:
Vitautas
Дата публикации:
20:45
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В стране жара, а у нас снег в середине мая, где глобальное потепление.

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Комментарии (0)

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