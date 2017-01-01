Белый снег в середине мая в Сургуте
- Автор:
- Vitautas
- Дата публикации:
- 20:45
-
- 9
В стране жара, а у нас снег в середине мая, где глобальное потепление.
- 9
Ещё
12
20:45 | MikaelM4
15
20:45 | Banzay
9
20:45 | Shaulin005
В стране жара, а у нас снег в середине мая, где глобальное потепление.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)