s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  До лета осталось 2 недели, но в Сургуте пошел снегопад

До лета осталось 2 недели, но в Сургуте пошел снегопад

Автор:
rasul110602
Дата публикации:
20:45
  • 10
  • 0

В некоторых районах города парализовано движение, намело огромные сугробы.

  • 10
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 0
20:45 | Ruslan186
Кадры заснеженного Сургута 17 мая
12 0
20:45 | MikaelM4
137 января в Сургуте
15 0
20:45 | Banzay
Сургут замело снегом