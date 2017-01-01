До лета осталось 2 недели, но в Сургуте пошел снегопад
- Автор:
- rasul110602
- Дата публикации:
- 20:45
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- 10
В некоторых районах города парализовано движение, намело огромные сугробы.
- 10
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12
20:45 | MikaelM4
15
20:45 | Banzay
В некоторых районах города парализовано движение, намело огромные сугробы.
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