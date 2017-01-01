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Ледяная пещера открылась в парке "Зарядье"

Автор:
denis947
Дата публикации:
19:05
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В парке Зарядье в самом центре Москвы состоялось торжественное открытие уникальной ледяной пещеры.

Конструкция пещеры состоит из изогнутых металлических труб общей длиной 13,7 км, по которым с регулируемой скоростью и температурой циркулирует специальная охлаждающая жидкость. Температура внутри -5 градусов.
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