Ледяная пещера открылась в парке "Зарядье"
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 19:05
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- 13
В парке Зарядье в самом центре Москвы состоялось торжественное открытие уникальной ледяной пещеры.
- 13
В парке Зарядье в самом центре Москвы состоялось торжественное открытие уникальной ледяной пещеры.
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