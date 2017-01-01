Ледяная пещера открылась в парке "Зарядье"

Автор: denis947 Дата публикации: 19:05

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В парке Зарядье в самом центре Москвы состоялось торжественное открытие уникальной ледяной пещеры.

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13 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/207648

Конструкция пещеры состоит из изогнутых металлических труб общей длиной 13,7 км, по которым с регулируемой скоростью и температурой циркулирует специальная охлаждающая жидкость. Температура внутри -5 градусов.