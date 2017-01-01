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Сургут замело снегом

Автор:
Banzay
Дата публикации:
20:45
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В Сургуте зима не уходит. Хорошо что жену не "переобул" еще.

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Комментарии (0)

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