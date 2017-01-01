Сургут замело снегом
- Автор:
- Banzay
- Дата публикации:
- 20:45
-
- 15
В Сургуте зима не уходит. Хорошо что жену не "переобул" еще.
- 15
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12
20:45 | MikaelM4
9
20:45 | Shaulin005
В Сургуте зима не уходит. Хорошо что жену не "переобул" еще.
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