В московском метро появились плакаты с информацией о кражах, ограблениях и призывом обучить детей пожарной безопасности

Автор: Uwis Дата публикации: 22:25

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Проинформировать граждан о наиболее частых способах карманных краж и ограблений решили в управлении УВД на Московском метрополитене. В вагонах поездов столичного метро, на платформах и в дальнейшем на эскалаторах будут размещать стикеры, которые предупредят пассажиров о самых распространенных видах преступлений в транспорте.