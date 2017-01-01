В московском метро появились плакаты с информацией о кражах, ограблениях и призывом обучить детей пожарной безопасности
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 22:25
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Проинформировать граждан о наиболее частых способах карманных краж и ограблений решили в управлении УВД на Московском метрополитене. В вагонах поездов столичного метро, на платформах и в дальнейшем на эскалаторах будут размещать стикеры, которые предупредят пассажиров о самых распространенных видах преступлений в транспорте.
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