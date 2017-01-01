На Алтуфьевском шоссе автомобиль сбил пешехода и скрылся с места ДТП

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Вечером 17 мая на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Алтуфьевском шоссе, у дома 9, где за полгода уже сбили 2-х человек (последнее - 11 мая https://www.mreporter.ru/reports/207380) снова совершён наезд на пешехода. Автомобиль двигался по Алтуфьевскому шоссе в сторону центра и на регулируемом пешеходном переходе сбил мужчину. Пострадавшего доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются. Также ведётся розыск скрывшегося автомобиля.