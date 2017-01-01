Фестиваль "Рыбная неделя" стартовал в столице
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 00:45
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- 15
На Кузнецком Мосту гости фестиваля могут приобрести рыбную продукцию, сфоторграфироваться у оригинальных арт-объектов.
- 15
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00:49 | LaimeLaim
На Кузнецком Мосту гости фестиваля могут приобрести рыбную продукцию, сфоторграфироваться у оригинальных арт-объектов.
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