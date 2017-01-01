Фестиваль "Рыбная неделя" стартовал в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 00:45

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На Кузнецком Мосту гости фестиваля могут приобрести рыбную продукцию, сфоторграфироваться у оригинальных арт-объектов.