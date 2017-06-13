Пресс-конференция посвященная подготовке к празднованию Дня России
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 00:50
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В пресс-конференции приняли участие:
- Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк;
- генеральный директор национальной театральной премии и фестиваля “Золотая маска” Марина Ревякина;
- художественный руководитель, главный режиссёр Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац Георгий Исаакян.
В этом году в дни празднования Дня России на 2 дня Тверская улица станет пешеходной. В этом году в День России будет многогранная и познавательная программа не только для горожан, но и для туристов и болельщиков, приехавших на ЧМ-2018. Основой программы станет театр, множество интересных постановок увидят посетители праздника, будет и спортивная тема. Горожане и гости столицы смогут познакомятся с Москвой через призму музыки и театра,узнать ее предпочтения и окунуться в мир искусства и культуры.
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